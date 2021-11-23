Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın 'Aktör kumaşı zayıf' sözlerine yanıt!

Usta oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Akpınar, "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf" dedi.Yılmaz ise programın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare’nin ‘İnsanlığın Lüzumu Yok’ oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum” ifadelerini kullandı.