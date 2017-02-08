Cem Yılmaz'dan 'okumuş insan' tepkisi
Cem Yılmaz, Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla sanatsızlığa ve bilgisizliğe tepki çekti.
Magazin - 08 Şubat 2017 20:30
Ünlü şovmen Cem Yılmaz son günlerde olan akademisyenlerin işlerinden uzaklaştırılması tepki gösterdi.
İşte Cem Yılmaz'ın o tepki gösterdiği ve durum tespiti yaptığı tweet'leri;
Cem Yılmaz ayrıca uzun zamandır kendi adının geçtiği şiire de yeniden açıklama getirdi.
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