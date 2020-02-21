Cem Yılmaz'dan olay yanıt: "Evet evlendim!"

Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı sildi!

Defne Samyeli'nin 'Bihter' gülüşü!

Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt: "Bir bu kalmıştı"

Ve Kerem Bürsin de konuştu! Serenay-Cem aşkı için ne dedi?

Cem Yılmaz önceki gün Levent'te bulunan ofisinden çıkarken magazin muhabirlerine yakalandı. Sözcü'de yer alan habere göre, ünlü komedyen gazetecilere "sorun abi her şeye cevap vereceğim" dedi. Kendisine Serenay Sarıkaya'yla evlenecekleri yönünde çıkan iddiaların sorulması üzerine, “Evet evlendim, teşekkür ederim. Evlilik haberleri de doğru evlendim” diyerek esprili konuştu.Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden Kerem Bürsin ile Defne Samyeli'ye gönderme yaptığı iddialarını da kabul etmedi. "Ben kimseye bir gönderme yapmadım” diyen komedyen "Kerem bey'i çok seviyorum" diye konuştu.Yılmaz'ın ofisinin hemen yan sokağında ise Serenay Sarıkaya vardı. Okuma provaları için gelen Sarıkaya, habercileri fark edince panik oldu. Aracından inip koşarak ofise girdi.