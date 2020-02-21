Cem Yılmaz'dan olay yanıt: "Evet evlendim!"

Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı!
“BEN KİMSEYE GÖNDERME YAPMADIM”
Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden Kerem Bürsin ile Defne Samyeli'ye gönderme yaptığı iddialarını da kabul etmedi. "Ben kimseye bir gönderme yapmadım” diyen komedyen "Kerem bey'i çok seviyorum" diye konuştu.
Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı sildi!
SERENAY SARIKAYA YİNE PANİK OLDU
Yılmaz'ın ofisinin hemen yan sokağında ise Serenay Sarıkaya vardı. Okuma provaları için gelen Sarıkaya, habercileri fark edince panik oldu. Aracından inip koşarak ofise girdi.
Defne Samyeli'nin 'Bihter' gülüşü!
Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt: "Bir bu kalmıştı"
Ve Kerem Bürsin de konuştu! Serenay-Cem aşkı için ne dedi?