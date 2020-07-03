Cem Yılmaz’dan Ozan Güven açıklaması!

Cem Yılmaz Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:“Sevgili arkadaslar. Kadina şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında cok üzgün olmak dışında bir halim yoktur.Yapmayın. Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Hersey birbirine giriyor. Çok üzgünüm.”