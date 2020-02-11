Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile aralarındaki 18 yaş farka ilk yorum!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı silemedi!

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına Defne Samyeli’den ilk yorum!

Hayranlarından Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz uyarısı!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşkları çıktıkları Atina tatili ile gün yüzüne çıkmıştı. Dün akşam saatlerinde ayrı ayrı uçaklarla Türkiye'ye dönen ikiliden Serenay Sarıkaya, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkı doğrulamıştı. Bu sabah Cem Yılmaz bir akaryakıt firmasıyla yapmış olduğu reklam anlaşmasının tanıtımı için kamera karşısına geçti.Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulara, "Çok şahane bir hayatım var" diyerek cevap verdi. Atina tatili için ise "Çok güzel bir tatil geçti" diye konuştu.Magazin muhabirlerinin "İbrahim Selim'in programına katıldığınızda Jennifer Lawrence için "küçük kalır" demiştiniz ama Serenay Sarıkaya ile Jennifer Lawrence arasında 1 yaş fark var" diye hatırlatması üzerine Cem Yılmaz, "Nüfus müdürü müsünüz?" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.