Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile aralarındaki 18 yaş farka ilk yorum!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı silemedi!
"Çok şahane bir hayatım var"
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulara, "Çok şahane bir hayatım var" diyerek cevap verdi. Atina tatili için ise "Çok güzel bir tatil geçti" diye konuştu.
Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına Defne Samyeli’den ilk yorum!
"Nüfus müdürü müsünüz?"
Magazin muhabirlerinin "İbrahim Selim'in programına katıldığınızda Jennifer Lawrence için "küçük kalır" demiştiniz ama Serenay Sarıkaya ile Jennifer Lawrence arasında 1 yaş fark var" diye hatırlatması üzerine Cem Yılmaz, "Nüfus müdürü müsünüz?" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.
Hayranlarından Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz uyarısı!