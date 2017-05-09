Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!
Cem Yılmaz, Twitter'dan kendisine "Allah belanı versin" diyen takipçisine "Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum." yanıtını verdi.
Magazin - 09 Mayıs 2017 12:55
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a bir takipçisi Twitter'dan "10.001'nci kişiyim galiba. Allah belanı versin abi" yazdı. Gelen bu yorumu paylaşan ünlü komedyen "Sağol canım... Allah'ın senin gibi bi hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun." şeklinde cevap verdi.
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