Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!

Magazin - 09 Mayıs 2017 12:55

Cem Yılmaz güzel eserini aldı!

Ebru Şallı, Cem Yılmaz'ı artık sildi!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a bir takipçisi Twitter'dan "10.001'nci kişiyim galiba. Allah belanı versin abi" yazdı. Gelen bu yorumu paylaşan ünlü komedyen "Sağol canım... Allah'ın senin gibi bi hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun." şeklinde cevap verdi.