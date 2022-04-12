Cem Yılmaz'dan Tarkan'a yat ve villa göndermesi

Tarkan: Tüm kalbimle hekimlerin yanındayım!
"YAT ALMADIM, SAÇIM DA PROTEZ DEĞİL"
Tarkan, Twitter paylaşımında "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi.
Tarkan hayranlarına seslendi: Desteğiniz için sonsuz teşekkürler
CEM YILMAZ, TARKAN'I ALINTILADI: YATIM VAR, SAÇIM DA VAR
Tarkan'ın mesajını alıntılayan Cem Yılmaz'dan da esprili bir karşılık geldi. Ünlü komedyen, "Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok" dedi.
Cem Yılmaz'dan 20 bin TL'lik alışveriş