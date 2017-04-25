Cem Yılmaz Instagram sayfasından paylaştığı çorba fotoğrafının altına bir takipçisinin yazmış olduğu uzunca bir yorumu kopyalayarak yeniden paylaştı. Ünlü komedyen takipçisinin "Zenginliğinle övünme, kabir var, ahiret var" diye bitirdiği yazısına "Ulu manitu! Deminki çorba fotosuna bana yazmış ;) Cennette başarılaar!" sözleriyle cevap verdi.
İşte o paylaşım:
Cem Yılmaz'dan "Zenginliğinle övüme" diyen takipçisine cevap!
Cem Yılmaz "Zenginliğinle övünme kabir var" diye yazan takipçisine "Cennette başarılar" sözleriyle cevap verdi.Magazin - 25 Nisan 2017 15:55
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