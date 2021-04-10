Cem Yılmaz'ın 'Demet Akalın' esprisi olay oldu! Akalın'dan cevap gecikmedi!

Cem Yılmaz son gösterisinde Demet Akalın'la ilgili bir espri yapınca ortalık gerildi. Ünlü komedyen gösterisinde geçen hafta kızı Hira'nın TikTok'a 7 bin TL kaptırmasına sitem eden Demet Akalın'ı diline doladı. Yılmaz, "Demet Akalın'ın kızı Hira 7 bin TL kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş" diye espride bulundu.Yılmaz'ın bu esprisi Akalın'ı kızdırdı. Ünlü popçu, komedyene şu sözlerle cevap verdi: "Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin".