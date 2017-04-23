Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?

Magazin - 23 Nisan 2017 13:54

Başarılı şovmen Cem Yılmaz Instagram hesabından "Bugün benim doğum günüm ! Gözü olanın gözü çıksın ! Kim büyü yaptı lan bize :))" notuyla bu kareyi paylaştı..Cem Yılmaz, gözüne ne olduğuna ya da hastalığına dair bir bilgi vermedi.Cem Yılmaz'ın yakın dostu Zafer Algöz de önceki gün bu kareyi paylaşmıştı;