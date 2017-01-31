Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz şov yaptı

Can Yılmaz'ın yazdığı, kardeşi Cem Yılmaz'ın dekoruna imza attığı çocuk oyunu 'Fantastik Hikayeler Makinesi'nin galası önceki gün yapıldı.

Magazin - 31 Ocak 2017 15:45
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz şov yaptı
Poyraz Karayel'in yıldızı Ataberk Mutlu, Tuba Ünsal, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı’nın oynadığı oyunun galasına Cem Yılmaz ile Ahu Yağtunun oğlu Kemal damga vurdu.

Kemal "Babamla boks yapıyoruz çaka çaka" dedi. Kemal elindeki leğenle salona önden girmek istedi. Cem Yılmaz "Oğlum dur nereye?" dedi.

Gazetecilerin sorularını oğlu Kemal'le birlikte yanıtlayan Cem Yılmaz, "Abimin yazdığı üçüncü çocuk oyunu... Oyunda; bizim filmlerde birlikte rol aldığımız arkadaşlarımızı da izleyeceğiz" dedi.

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