Cem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği!

Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ozan Güven, ‘Aylık 5 bin TL gelirim var’ demişti. Etiler'de görüntülenen Cem Yılmaz'a, "hemen hemen her filminizde rol olan Ozan Güven’e 5 bin TL mi veriyordunuz?" diye soruldu. Yılmaz soruya cevap vermeden uzaklaştı.

23.01.2021 14:35 Magazin

Cem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği! Cem Yılmaz önceki gün Etiler'de kameralara yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'a, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in mahkeme karşısında "Aylık 5 bin TL gelirim var" sözleri hatırlatıldı.

Magazin muhabirleri ünlü komedyene "Hemen hemen her filminizde rol olan Ozan Güven’e 5 bin TL mi veriyordunuz?" diye sordu. Soruları yanıtsız bırakan Cem Yılmaz hızlıca uzaklaştı.
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