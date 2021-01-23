Cem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği!

Cem Yılmaz önceki gün Etiler'de kameralara yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'a, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in mahkeme karşısında "Aylık 5 bin TL gelirim var" sözleri hatırlatıldı.Magazin muhabirleri ünlü komedyene "Hemen hemen her filminizde rol olan Ozan Güven’e 5 bin TL mi veriyordunuz?" diye sordu. Soruları yanıtsız bırakan Cem Yılmaz hızlıca uzaklaştı.