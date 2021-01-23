Cem Yılmaz önceki gün Etiler'de kameralara yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz'a, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in mahkeme karşısında "Aylık 5 bin TL gelirim var" sözleri hatırlatıldı.
Magazin muhabirleri ünlü komedyene "Hemen hemen her filminizde rol olan Ozan Güven’e 5 bin TL mi veriyordunuz?" diye sordu. Soruları yanıtsız bırakan Cem Yılmaz hızlıca uzaklaştı.
Cem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği!
Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ozan Güven, ‘Aylık 5 bin TL gelirim var’ demişti. Etiler'de görüntülenen Cem Yılmaz'a, "hemen hemen her filminizde rol olan Ozan Güven’e 5 bin TL mi veriyordunuz?" diye soruldu. Yılmaz soruya cevap vermeden uzaklaştı.
23.01.2021 14:35 Magazin