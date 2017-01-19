Cem Yılmaz'ın yüzü asık!

Magazin - 19 Ocak 2017 16:30

Levent'teki evinin sokağında önceki gün elindeki çantasıyla objektiflere yansıyan Cem Yılmaz'ın, karşısında gazetecileri görünce yüzü düştü.Karşıya geçtikten sonra yönünü değiştirmeye çalışan ancak başarılı olamayınca yürümeye devam eden ünlü komedyen, gergin ve asabi haliyle dikkati çekti.Elindeki anahtarlığıyla tespih gibi oynayan cem Yılmaz, gazetecilerin soru sormalarına fırsat vermeden "Arkadaşlar ofisime doğru yürüyorum. Kafanıza göre yazın, takılın" diyerek, hızlı adımlarla gazetecilerin markajından uzaklaştı.Kaynak:milliyet.com.tr