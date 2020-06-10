Cemal Can, Caner Çalışır'ın vefatını hissetmiş!

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Cemal Can Canseven, bu sabah hayata gözlerini yuman Caner Çalışır'ın yakın arkadaşıydı. Cemal Can'ın bir kaç gün önce yarışma esnasında kolyesi kopmuştu. Gözyaşlarına boğulan yarışmacı, “Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak” ifadelerini kullanmıştı.Yakın arkadaşlarından Caner Çalışır'ın bu sabah hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada "Cemal Can hissetmiş" yorumları yapıldı.Kötü haberin Cemal Can'a verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Survivor'da yarıştığı sırada köpeği Mess'i kaybeden Ersin Korkut'tan bu haber saklanmıştı.