Cemal Can Canseven ne kadar kazandı?

5.5 aylık maraton son buldu. Dün akşam ekrana gelen büyük finalin ardından Survivor 2020'nin kazananı Cemal Can Canseven oldu. Barış Murat Yağcı'yla son 2'ye kalan Cemal Can, SMS oylamasından birinci çıkarak Survivor 2020'nin şampiyonu oldu.Gönüllüler takımında Survivor 2020'ye başlayan ve şampiyon olan Cemal Can 500 bin TL ödül kazandı.Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can, takipçi sayısını 14 kat arttırdı. Cemal Can'ın takipçi sayısı final akşamı 3,4 milyona ulaştı.