5.5 aylık maraton son buldu. Dün akşam ekrana gelen büyük finalin ardından Survivor 2020'nin kazananı Cemal Can Canseven oldu. Barış Murat Yağcı'yla son 2'ye kalan Cemal Can, SMS oylamasından birinci çıkarak Survivor 2020'nin şampiyonu oldu.
500 BİN TL KAZANDI
Gönüllüler takımında Survivor 2020'ye başlayan ve şampiyon olan Cemal Can 500 bin TL ödül kazandı.
TAKİPÇİ SAYISINI 14'E KATLADI
Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can, takipçi sayısını 14 kat arttırdı. Cemal Can'ın takipçi sayısı final akşamı 3,4 milyona ulaştı.
Cemal Can Canseven ne kadar kazandı?
Survivor 2020'nin şampiyonu olan Cemal Can Canseven yarışmadan ne kadar kazandı?
15.07.2020 17:20 Magazin