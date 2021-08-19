Cemal Hünal, Belçim Bilgin ve Gonca Vuslateri başrolde

Cemal Hünal önceki gün Cihangir'deydi. Magazin muhabirleriyle karşılaşan oyuncu yeni projesinin müjdesini verdi. Senaryosunu kendisinin yazdığı “Sabah Saatleri” için provalara başladıklarını söyleyen Hünal, sinema filminde kendisine Belçim Bilgin ve Gonca Vuslateri'nin eşlik edeceğini belirtti.Filmde Cemal Hünal ile Belçim Bilgin 17 yıllık evli bir çifti canlandıracak. Kadın erkek ilişkilerini etkileyici bir dille sorgulayan “Sabah Saatleri” filminin çekimleri önümüzdeki haftalarda başlayacak.