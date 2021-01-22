Cemal Hünal, Survivor'dan diskalifiye oldu!

Survivor'ın yayımlanan son bölümünde Acun Ilıcalı, Cemal Hünal'ın sağlık problemleri nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı, Cemal Hünal'ın sağlık durumu ile ilgili olarak 10 gündür değerlendirme yaptıklarını ve en son sarı alarm olan sağlık durumunun artık kırmızı alarma geçtiğini söyledi."Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz Metin Kuş durumunu inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım nadir şeylerden birisi yarışmacılarımızın sağlığı. Yarışmacılarımız burada bana emanet. Doktorumuzun dediğinden hiç çıktığım olmadı.Doktorumuz Metin Kuş'un verdiği raporlar var. Maalesef, çok üzülerek söylüyorum Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor. Cemal Hünal çok değerli bir isim ve bu bizim için gerçekten çok üzücü bir durum. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok."Cemal Hünal ise Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Hünal "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir anı asla unutmayacağım. Çok değerli bir ekiple tanıştım ve çok iyi arkadaşlar kazandım. Kendim hakkında da çok şey öğrendim" dedi.