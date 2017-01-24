"Çember" başlıyor!

Dizi - 24 Ocak 2017 10:54

Her filmde farklı ünlü isimlerin rol alacağı serinin ilk filmi olan Çember “Oyunu Bırakıyorum” da konuk oyuncu olan Sedef Avcı, sıradışı karakteriyle ekranlara gelecek ve seyirciyi şaşırtacak.Serinin diğer filmlerinde rol alan ünlü isimler arasında; Menderes Samancılar, Melisa Sözen, Duygu Yetiş, İrem Altuğ, Füsun Erbulak, Selçuk Borak, Gözde Çığacı gibi isimler yer alıyor.Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul emniyet müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser’in (Barış Bağcı) önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır.Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem (Serhat Kılıç)…Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe (Pelin Akil Altan) …Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan (Anıl Altan)…Geçmişlerinde birçok şey yaşamış ve birbirlerinden tamamen farklı olan bu dört kişi tek bir vakada birleşir ve beraber çalışmaya başlar.