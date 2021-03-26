Cemiyet hayatını buluşturan açılış!

Etiler Nispetiye Caddesi'nde düzenlenen açılış davetine Feryal Gülman, Monik İpekel, Süleyman Orakçıoğlu, Coşkun Sabah, Burcu Şendir, Serap Sarı, Arzu Kunt gibi iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen açılışa katılan davetliler uzun bir aranın ardından bir araya gelirken, nefis döner lezzetinden tattılar.Dönerci Serkan Usta markasına adını veren Serkan Mutlu hem yurt içi hem de yurtdışında açtığı mekanlar ve verdiği danışmanlıklarla birçok kişiye istihdam sağlayarak, milli lezzetimiz dönerin tanıtımında büyük rol oynadı. Kısa sürede iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri müdavimleri arasında yer alıyor.Lezzet tutkunlarının yeni adresi olan üç katlı döner restoranının menüsünde İskender, Beğendili ve Sarma Fırın Beyti gibi döner çeşitlerinin yanı sıra özel olarak yaptırılan Trabzon el açması fındık baklava yer alıyor.Serkan Mutlu, Salih Ünlü ve Sertan Tabur’un ortak olduğu Nispetiye Caddesi'nde açılan Dönerci Serkan Usta lezzetseverleri yeni yerinde ağırlıyor.