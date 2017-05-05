Cemiyeti buluşturan davet!

Sosyete - 05 Mayıs 2017 15:52

Kadınların güzelliğine renkli dokunuşlar katan Flormar, Silk Matte Liquid Lipstick’in ipeksi dokusu ve dudakları kurutmayan formülü ile yepyeni renklerini Pelin Kaya’nın ev sahipliğinde Soho House’da tanıttı!Flormar, Silk Matte Liquid Lipstick davetine katılanlar arasında cemiyet ve magazin dünyasından Başak Dizer, Aslıhan Doğan, Banu Çarmıklı, Ayşe Kucuroğlu, Deniz Berdan, Arzu Kunt gibi birçok ünlü isim yer aldı. Deneme sürüşü konseptiyle hazırlanan lansmanda davetliler Silk Matte Liquid Lipstick renklerini deneyerek keyifli bir ruj sürüşü deneyimi yaşadılar.