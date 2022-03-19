Cemiyetin ünlü simaları bu davette buluştu!

Şükran Yıldız'ın yeni kliniği Gül Erçetingöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen bir davetle açıldı. Saat kuralı olmayan beslenme tekniğiyle büyük başarılara imza atan Şükran Yıldız yeni kliniğinin açılışına sosyete ve cemiyet hayatının birçok ünlü ismi katıldı.Ayrıca markanın kurumsal kimliği ve konsepti senelerdir bir çok uluslararası marka ile iş birliği içinde olan Sedef Çalarkan'ın imzasını taşıyor.Ayrıca yan ürünleriyle de piyasaya hızlı bir giriş yapan Şükran Yıldız'ın ilk ürünü "Deep Blue TEA" Hiref mağazasında satışta...