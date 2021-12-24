Cemre Kemer: Gülçin'e Instagram’dan mı başsağlığı dileseydik?

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül trafik kazası geçirmiş ve kazada sevgilisi hayatını kaybetmişti. Erdal Şeyda Lafçı'nın ölüm haberiyle yıkılan Ergül'ün ise sağlık durumu iyiye gidiyor. Gülçin Ergül'ün bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi ancak bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ekipten kimse konuyla ilgili bir paylaşım yapmadı. Grubun diğer üyeleri sosyal medyada paylaşım yapmadıkları için vefasızlıkla suçlandı. Önceki gün görüntülenen Cemre Kemer, eleştirilere yanıt verdi:“Siz bir yakınınızı kaybedince Instagram’dan mı başsağlığı dilersiniz? Öyle yapsak bu sefer ‘Sosyal medyadan taziye mi olur?’ diyeceklerdi. Alıştım artık bu durumlara” diyen Kemer, Ergül’le görüştüğünü söyledi: “Ufak tefek kırık çıkığı vardı. Ama fiziksel kısmı önemli değil. Önemli olan şu an kalp. Konuştuk, yanında olduğumuzu belirttik.”Cemre Kemer, “Hepsi olarak moral ziyaretine gidecek misiniz?” sorusuna “Bunun için erken. O da bu modda değil. Gideriz, ne istiyorsa yaparız” yanıtını verdi.