Cengiz Coşkun'a bahşiş isyanı!

Cengiz Coşkun, 35’inci yaşını fasıllı partiyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı geccede oyuncu sadece 35 TL bahşiş verince fasıl ekibi isyan etti.

Dedikodu - 01 Mayıs 2017 09:41
Cengiz Coşkun'a bahşiş isyanı!
Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun, yeni yaşını Yeniköy’de düzenlenen partiyle kutladı.

Ünlü oyuncunun Romanyalı sevgilisi Beatrice ile ev sahipliği yaptığı gecceye, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve Metin Şentürk de katıldı. Grup, fasıl ekibinin şarkıları eşliğinde geç saatlere kadar eğlendi.

Davetlileri sevgilisiyle birlikte yolcu ettikten sonra mekândan ayrılan Coşkun, “Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

Misafirlerin yüzleri gülerken, altı kişilik fasıl ekibi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Moralleri bozuk olan müzisyenler, “Tüm gecce çaldık, 35 TL bahşiş aldık?” diyerek basın mensuplarına dert yandı.

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Kaynak:haberturk.com
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