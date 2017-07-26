Cengiz Ünder, İtalya gündeminde!

Roma'da ilk maçında gol kaydeden Cengiz Ünder, İtalya gündemine oturdu: "Yeni bir yıldız doğdu"

Futbol - 26 Temmuz 2017 15:27

Yaz döneminde rekor bir bedelle AS Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktığı maçta kaydettiği golle İtalya'nın gündemine oturmayı başardı.



Milli oyuncu Cengiz Ünder, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında New York'ta Roma'nın Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 70'inci dakikasında çok konuşulan bir gol attı. Yedek kulübesinde başlayıp, 46'ncı dakikada oyuna dahil edilen 20 yaşındaki Ünder'in performansına övgüler yağdı.



"ÜNDER'İN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR"



Teknik Direktör Eusebio Di Francesco, "Ünder, bugün de kanıtladı ki ölümcül vuruşları olan bir oyuncu. Onun büyük bir potansiyeli var. Sadece sahada biraz daha gelişmesi gerek. Ancak bu çok normal çünkü çok kısa süredir bizimle antrenman yapıyor" diye konuştu.



"YENİ BİR YILDIZ DOĞDU"



Roma merkezli Corriere dello Sport gazetesi de, "Yeni bir yıldız doğdu. Türk (Ünder), oyuna girdi ve hemen gol attı. ABD'de kamp yapan Roma'dan muhteşem haberler geliyor. Bu, sadece Tottenham karşısındaki çılgın zaferle değil, aynı zamanda Cengiz Ünder'in muhteşem başlangıcıyla da alakalı. Genç Türk, Sportif Direktör Monchi'nin bu sezonki en önemli iddiasıydı. Cengiz, parlak golünün ötesinde, rakipleri için sürekli bir tehdit oluşturdu, defansa büyük katkı bile sağladı" ifadelerini kullandı.



"ROMA, KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN KÜÇÜK BİR MÜCEVHERE SAHİP"



SkySport kanalı ise internet sitesinde şunları yazdı: "Ünder çok başarılı ve ilk maçında ansızın patladı, maçın önemli gollerinden birini kaydetti. O, geleceğe yönelik bir yatırım ve sarı-kırmızılıları hemen büyülemeyi başardı. Belki onun hakkında yorum yapmak için çok erken ama onun bu maçtaki performansı sadece tadımlık bir şey idiyse, belki de Roma keşfedilmeyi bekleyen küçük bir mücevhere sahiptir" diye yazdı.



Forza Roma sitesi de, sadece 4 antrenmana katılan Cengiz Ünder'in kişiliği ve eğitimiyle sahada kendini gösterdiğini ve olumlu bir etki yarattığı yorumunu getirdi.



Kaynak:DHA

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