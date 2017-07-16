Cengiz Ünder, Roma'ya imzayı attı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'e 5 yıllık sözleşmeyi imzalattı.

Futbol - 16 Temmuz 2017 11:31
Cengiz Ünder, Roma'ya imzayı attı!
Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro karşılığında İtalyan kulübüne transfer olan genç futbolcu, düzenlenen basın toplantısında resmi sözleşmeye imzayı attı.

İmza töreninde konuşan Cengiz, "Burada bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Amacım, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde takıma uyum sağlamak" dedi.

Cengiz Ünder, Roma'da 17 numaralı formayı giyecek.

DHA
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Bağlantılar: Cengiz Ünder, Roma

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