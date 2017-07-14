Cengiz Ünder'i ailesi gözyaşlarıyla uğurladı

DHA-İTALYA Seri A temsilcisi Roma’ya transfer olan Medipol Başakşehir futbolcusu Cengiz Ünder’i bugün Atatürk Havalimanı’ndan ailesi gözyaşları arasında uğurladı.

Futbol - 14 Temmuz 2017 17:49
THY’ye ait bir uçakla İstanbul’dan Roma’ya giden Cengiz Ünder kendisini uğurlamak için Atatürk Havalimanı’na gelen annesi Fatma, babası Hasan ve ablası Fatma Nur’dan gözyaşları içinde ayrıldı. Saat 15.40’da Roma’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen Cengiz Ünder dışhatlar terminali gidiş katı önünde ailesinden uzun süre ayrılamadı. Annesi Fatma, Babası Hasan ve Ablası Fatma Nur’a birkaç kez sarılan Cengiz Ünder onların gözyaşları karşısında duygulandı.

Cengiz Ünder kameralara yaptığı açıklamada, “ 10 yaşımdan beri ailemden uzak yaşıyorum. İstanbul’a geldiğimde beraber yaşıyorduk. Fakat Roma’ya gelecekler ve benimle kalacaklar. İlk defa bu kadar uzak kalacağız. Türkiye’ye Türk Bayrağını orada onurla temsil edeceğim” dedi. Baba Hasan Ünder ise, “ Oğlumla gurur duyuyorum. Allah yolunu açık etsin. Kazasız belasız Allah uzun ömürler versin” dedi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Cengiz Ünder

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

FUTBOL HABERLERİ

  • Burak Yılmaz Trabzonspor'da
  • Sneıjder, Galatasaray'dan ayrıldı!
  • Semih, Sparta Prag formasını giydi
  • Avrupa'daki muhtemel rakiplerimiz
  • Cimbom Avrupa'ya kötü başladı!
  • 2. Ön Eleme Turu maçları...
  • Bursaspor salonda çalıştı
  • Marcelo, Lyon'a transfer oldu!
  • Galatasaray yeniden Avrupa'da
  • 2. Ön Eleme Turu ilk maç sonuçları

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Siyah İnci" için buluştular!
  • Lima-Hara aşkında ilginç gerçek!
  • Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!
  • Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
  • Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Siyah İnci" için buluştular!