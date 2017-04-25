Cenk Eren annesini kaybetti

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in acı günü. Cenk Eren'in annesi vefat etti.

Diğer Haberler - 26 Nisan 2017 07:07
Cenk Eren annesini kaybetti
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, bu gecce saatlerinde annesini kaybetti.

Cenk Eren, acı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Eren paylaşımında "Anacığım hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün (26/04) Ankara Karşıyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir." dedi.

Eren'in takipçileri de başsağlığı dileyerek acısını paylaştılar.


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