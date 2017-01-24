Cenk Eren: Artık duruldum!

''Repertuvar Ferdi Özbeğen Şarkıları'' albümüyle büyük beğeni toplayan Cenk Eren, Pop Bizde'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Müzik - 24 Ocak 2017 10:59

ARTIK DURULDUM



Eskiden yaşadığı polemikler sorulunca şunları söyledi : ''Duruldum, artık sadece yaptığım işlerler gündemde olmayı istiyorum.''



DERYA ULUĞ ÇOK BAŞARILI



Kimleri dinliyor ve destekliyorsunuz sorusunu ''Yeni çıkanların arasında çok başarılı isimler var. Mesela Derya Uluğ.'' şeklinde cevapladı.



NÜKHET VE AJDA İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM



Nükhet Duru, Ajda Pekkan gibi kadın vokallerle çalışması hatırlatılınca şöyle açıklama yaptı. ''Kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye'nin en önemli kadın pop sanatçıları bu isimler. Onlardan çok şey öğrendim.''

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