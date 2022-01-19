Cenk Eren’e starlardan tam destek!

Tanju Okan, Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan, Barış Manço şarkılarını seslendirdiği “Repertuvar” proje albümlerindeki güçlü yorumculuğuyla müzikseverlerden büyük beğeni toplayan Cenk Eren geçtiğimiz hafta çıkardığı sözlerini yazdığı bestesi ve düzenlemesi Okay Barış’a ait olan yeni şarkısı “Kadife Örtü”ye gelen güzel yorumlardan oldukça mutlu…Cenk Eren’e sanat dünyasından birçok ünlü isim övgüler yağdırırken müzik dünyasının Süperstar’ı Ajda Pekkan’ın ardından bir destek de Ebru Gündeş’ten geldi. Gündeş sosyal medya hesabından “Kadife Örtü’nün klibini paylaşarak altına “Gerçekten şarkın da, yorumun da kadife gibi Hayırlı olsun arkadaşım…” notunu düştü.Cenk Eren’e en büyük destek şarkının stüdyoda okuma koçluğunu yaparak Sezen Aksu’dan gelmişti.