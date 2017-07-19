Cenk Gönen, resmen Malaga'da

İspanya La Liga ekiplerinden Malaga, Galatasaray'dan Cenk Gönen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Futbol - 19 Temmuz 2017 17:47
Cenk Gönen, resmen Malaga'da
Türk oyuncu, kendisini 2019/2020 sezonu sonuna kadar Malaga'ya bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Sağlık kontrollerinden geçen Cenk Gönen, yeni takımının çalışmalarına katıldı.

Galatasaray Cenk Gönen'in transferi için Malaga Kulübüyle anlaşamaya vardığını KAP'a bildirdi..

Sarı-Kırmızılı Kulübün KAP'ta yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcularımızdan Cenk Gönen'in transferi konusunda Malaga CF S.A.D. (Malaga) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Malaga kulübü Şirketimize 200.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir. Kulübümüzle sözleşmesi karşılıklı sona erdirilen futbolcu, 2017-2018 sezonu garanti ücretinin 600.000 Euro'luk kısmından feragat etmiştir."

Kaynak:DHA
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