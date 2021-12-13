Cenk Küpeli eski eşi Demet Şener'e nispet mi yapıyor?

Demet Şener ve Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında sonlandırdı. Ayrılık sonrası Demet Şener, Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarken, Cenk Küpeli önceki gün bir kadınla Kuruçeşme’de görüntülendi. Bir mekanda kadın arkadaşıyla oturan Küpeli, görüntülendiğini fark edince yüzünü başka yöne doğru çevirdi.Rahatsız olan Küpeli, bir süre sonra mekandan ayrıldı. Küpeli’nin bu hamlesi kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Demet Şener’e nispet olarak yorumlandı.(Kaynak: milliyet.com.tr)