Cenk Telkıvıran Orkestrası ‘Milat Saydım’ ile zirvede

Başta Yıldız Tilbe, Altay, Niran Ünsal ve Berkay olmak üzere çok sayıda ünlü ismin uzun yıllar orkestra şefliğini yapan, aynı zamanda Yıldız Tilbe ve Edis’in seslendirdiği “Buz Kırağı” şarkısının da bestecisi olan Cenk Telkıvıran, kurduğu orkestrayla müzik dünyasına yeni bir soluk getirdi. Sahne çalışmalarıyla yankı uyandıran Cenk Telkıvıran Orkestrası’nın “Milat Saydım” adlı şarkısı müzik listelerinde zirveye çıktı.Söz ve müziği Çağrı Telkıvıran’a, düzenlemesi ise Cenk Telkıvıran’a ait “Milat Saydım”, DMC&Tlkvrn Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Cem Doğangil’in etkileyici sesiyle hayat verdiği eser, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Şarkının klibi de Netd Müzik kanalında dinleyicilere sunuldu. Yönetmen koltuğunda İsmail Ömeroğlu’nun oturduğu, dans sahneleriyle dikkat çeken klibe müzikseverlerden beğeni ve yorum yağdı. “Milat Saydım”, radyolarda da en çok istek alan şarkılar arasına girdi.Cenk Telkıvıran, dinleyicilerin yeni şarkı isteği üzerine müjdeli haberi verdi. Telkıvıran, konserlere son sürat devam eden ekibin bu yoğun tempo arasında yeni single projesini de tamamladığını duyurdu. Ekip bu kez Kenan Doğulu bestesi “Niyetini Boz da Gel”i yorumladı. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran’ın yaptığı şarkı, klibiyle birlikte mart ayında müzikseverlerle buluşacak.