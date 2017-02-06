Cenk Tosun'un volesi en güzel gol seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golü, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un Benfica fillerine yolladığı vole seçildi.

Spor - 06 Şubat 2017 14:32
Cenk Tosun'un volesi en güzel gol seçildi
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama ile, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarındaki en güzel gol belli oldu. Benfica filelerini havalandıran Cenk Tosun, oyların yüzde 39'unu alarak birinci seçildi. Oylamada Legia Varşovalı Vadis Odjidja'nın Real Madrid'e attığı gol yüzde 19 ile ikinci sırada yer alırken, Cristiano Ronaldo'nun Sporting Lizbon'a attığı gol ise yüzde 18 ile 3. sırada oldu.

Kaynak: DHA
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