Cenk "Yeter" diyecek!

Söndür adlı single çalışmasıyla adından sıkca söz ettiren Cenk Taşdemir; Samsun Demir yapımcılığında Dmc etiketi ile 20 Ocak Cuma günü ikinci single'ı olan "Yeter"i müzik severlerin beğenisine sunacak.

Müzik - 18 Ocak 2017 18:03

Genç müzisyen Cenk Taşdemir'in sözü ve müziği kendisine ait olan Yeter adlı şarkısının aranjesi ise İskender Paydaş imzası taşıyor .



Sarkının vokallerini ve vokal koçluğunu ise Model grubunun solisti Fatma Turgut üstlendi.

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