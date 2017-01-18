Genç müzisyen Cenk Taşdemir'in sözü ve müziği kendisine ait olan Yeter adlı şarkısının aranjesi ise İskender Paydaş imzası taşıyor .
Sarkının vokallerini ve vokal koçluğunu ise Model grubunun solisti Fatma Turgut üstlendi.
Cenk "Yeter" diyecek!
Söndür adlı single çalışmasıyla adından sıkca söz ettiren Cenk Taşdemir; Samsun Demir yapımcılığında Dmc etiketi ile 20 Ocak Cuma günü ikinci single'ı olan "Yeter"i müzik severlerin beğenisine sunacak.Müzik - 18 Ocak 2017 18:03
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