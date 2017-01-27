Gecce hayatında konsept sahne performanslarıyla uzun yıllardır adından sıkça söz ettiren Cenk Yüksel, 27 Ocak Cuma akşamından itibaren her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamları Ah Mazi By My Cabaret de sahne almaya hazırlanıyor.
İstanbul eğlence hayatının kalbinin attığı Ah Mazi by My Cabaret’de birbirinden özel şarkılar seslendirecek olan sanatçı, eğlence tutkunlarını müziğe doyuracak. Cenk Yüksel’e Ah Mazi'nin tatlı dilli sunucusu, sosyete dünyasının eğlencelerinin vazgeçilmezi Matmazel Coco ve şov ekibi de eşlik edecek.
Repertuvarına şahane şarkılar ekleyen Cenk Yüksel, eski gazino geccelerini Ah Mazi sahnesine taşımaya hazırlanıyor.
Cenk Yüksel Ah Mazi sahnesinde
Yeşilçam şarkılarının vazgeçilmez ismi Cenk Yüksel 27 Ocak cuma akşamından itibaren İstanbul'un gösterişli mekanı Ah Mazi by My Cabaret'te sahne alacak.Eğlence - 27 Ocak 2017 11:47
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