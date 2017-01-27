Cenk Yüksel Ah Mazi sahnesinde

Eğlence - 27 Ocak 2017 11:47

Gecce hayatında konsept sahne performanslarıyla uzun yıllardır adından sıkça söz ettiren, 27 Ocak Cuma akşamından itibaren her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamlarıde sahne almaya hazırlanıyor.İstanbul eğlence hayatının kalbinin attığı’de birbirinden özel şarkılar seslendirecek olan sanatçı, eğlence tutkunlarını müziğe doyuracak. Cenk Yüksel’e Ah Mazi'nin tatlı dilli sunucusu, sosyete dünyasının eğlencelerinin vazgeçilmezive şov ekibi de eşlik edecek.Repertuvarına şahane şarkılar ekleyen Cenk Yüksel, eski gazino geccelerinisahnesine taşımaya hazırlanıyor.