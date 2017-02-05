Centilmen Caner Erkin

Magazin - 05 Şubat 2017 14:51

Asena Atalay ilk kez konuştu

Caner Erkin'den flaş hamle!

Önceki gecce tiyatro oyununu izleyen Caner Erkin ve Şükran Ovalı sonrasın da ise yemek yedi.Mekan çıkışında muhabirlerine sorularına hala balayında olduklarını söyleyen Caner Erkin, vale hizmeti olmasına rağmen eşine kapıyı açarken objektiflere yansıdı.