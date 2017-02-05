Centilmen Caner Erkin

Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi oyuncu Şükran Ovalı'yla gecce gezmesinde yakalandı.

Magazin - 05 Şubat 2017 14:51
Centilmen Caner Erkin
Önceki gecce tiyatro oyununu izleyen Caner Erkin ve Şükran Ovalı sonrasın da ise yemek yedi.

Mekan çıkışında muhabirlerine sorularına hala balayında olduklarını söyleyen Caner Erkin, vale hizmeti olmasına rağmen eşine kapıyı açarken objektiflere yansıdı.

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