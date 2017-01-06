Centilmen Murat Yıldırım

Balayına çıkmayan Murat Yıldırım ile Imane Elbani çifti, önceki gün Nişantaşı'nda baş başa yemek yedi.

Magazin - 07 Ocak 2017 00:00
Centilmen Murat Yıldırım
25 Aralık'ta nikah masasına oturan Murat Yıldırım-Imane Elbani çifti, yoğun tempolarında dolayı balayına çıkmadı. Sık sık birlikte dışarı yemeğe çıkan yeni evliler, önceki gün de Nişantaşı'ndaydı. Baş başa yemek yiyen Murat Yıldırım ile Imane Elbani mekan çıkışında objektiflere yakalandı.


Çiçeği burnunda çiftin bir an olsun birbirlerinin ellerini bırakmaması dikkati çekti. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Yıldırım, "Bu ara çok yoğun iş temposundayım. 2017’de vizyona girecek olan 'Ayla' adlı bir sinema filmini çekiyoruz" diye konuştu. Başarılı oyuncunun otomobile binerken eşinin kapısını açarak centilmenlik örneği sergiledi.

Murat Yıldırım: Balayına çıkamadık çünkü…

Murat Yıldırım: Balayına çıkamadık çünkü…



İşte çiftin çok konuşulan düğününden kareler;
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