Cerrahpaşa Tıp'ta intihar girişimi

Yaşam - 01 Şubat 2017 14:05

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine tedavi amaçlı gelen bir hastanın kendini odaya kilitlediği ve çevredekileri canına son vermekle tehdit ettiği bildiriliyor. Hastanın bir polis memuru olduğu elinde bir silahın bulunduğu belirtiliyor. Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.Kendisini odaya kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunan polis memuru ikna edildi.Olayın ilk anlarında rehine krizi yaşandığı iddia edilmişti.Kaynak: DHA