Cerrahpaşa Tıp'ta intihar girişimi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde silahlı bir şahıs kendisini odaya kilitledi. Kendisini odaya kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunan polis memuru ikna edildi.

Yaşam - 01 Şubat 2017 14:05
Cerrahpaşa Tıp'ta intihar girişimi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine tedavi amaçlı gelen bir hastanın kendini odaya kilitlediği ve çevredekileri canına son vermekle tehdit ettiği bildiriliyor. Hastanın bir polis memuru olduğu elinde bir silahın bulunduğu belirtiliyor. Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kendisini odaya kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunan polis memuru ikna edildi.

Olayın ilk anlarında rehine krizi yaşandığı iddia edilmişti.



Kaynak: DHA
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