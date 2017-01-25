Çeşme'de yelken şov başladı!

(DHA) - TÜRKİYE Yelken Federasyonu tarafından Çeşme'de düzenlenen 'Kış Kupası'nda yelkencilerin şovu başladı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 2017 yılı takvimine alınan 4 ulusal yarıştan ilki olan Kış Kupası'nda yarışmalar, büyük bir heyecan ve coşkuyla Çeşme'de sürüyor.

Diğer Sporlar - 25 Ocak 2017 11:47
Çeşme'de yelken şov başladı!
İzmir'den Van'a kadar Türkiye'nin 19 farklı ilinden 51 yelken kulübünün katıldığı ve toplamda 454 sporcunun yarıştığı Kış Kupası'nda ilk gün yarışları Optimist ve Laser sınıflarında gerçekleştirildi. Yüzlerce sporcunun denize indiği ilk gün yarışları, yağmurlu havanın da etkisiyle büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun Olimpik ve Milli Takım'lar Seçme Sistemi'ne de puan veren Kış Kupası yarışlarında, sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya rekabet ederken, Federasyon Başkanı Özlem Akdurak da yarışları yerinde takip etti.


Kış Kupası'nın büyük bir heyecanla başladığını dile getiren Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yarışların büyük bir mücadeleye sahne olacağını söyledi. İlk gün yağan yağmura rağmen yarışmacıların büyük bir kararlılıkla denize açıldığını belirten Akdurak, "Çeşme'de yapılan yarışlar beldeye de büyük bir hareketlilik getirdi. Türkiye'nin her tarafından gelen yelkenciler Çeşme'yi renklendirdi. Bundan sonra bu yarışmalar daha da artarak devam edecek" dedi.
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Bağlantılar: İzmir, Çeşme, Yelken

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