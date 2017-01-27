Cesur Kahraman 'Ejderha Büyüsü'

Maceraperest ve gözükara bir çocuğun hikayesini anlatan çizgi filmi kaçırmayınız...

Sinema - 27 Ocak 2017 22:26
Cesur Kahraman 'Ejderha Büyüsü'
Viktor Andrenko ile Manuk Depoyan'ın yönettiği filmin Türkçe seslendirmelerini Fatih Özkul, Ali Hekimoğlu, Işıl Kılıç ile Mazlum Kiper yaptı.

Küçük Nicky, zamanında bir ejderhayı dize getirerek ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan ve bununla ünlenen Tanner`ın oğludur.

Köyünde sakin bir hayat süren küçük çocuğun en büyük hayali ise babasının yendiği ejderhayla karşılaşmak ve onu bir kez de kendisi yenebilmektir.

Babasının bütün itirazlarına karşı amacını gerçekleştirmeyi kafasına koyan Nicky, büyücü arkadaşı Eddie ile birlikte bir ejderha mücadelesi esnasında sihirli bir boyuta girer ve orada hapsolurlar.

Bildikleri dünyaya geri dönmek için gereken şey ise ejderhayı alt edebilmektir. İkili cesaretlerini ve zekalarını kullanarak bu işin altından kalkabilecek midir?...
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