Cesur ve Güzel 15. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Cesur ve Güzel dizisinin 15. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
Dizi - 22 Şubat 2017 05:00
Star TV'de Perşembe günleri yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinden bir yeni fragman daha. 15. bölümü ile ekranlara gelecek dizinin 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda Cesur'un Sühan'a "Özledim seni" demesi üzerine Sühan da "Ben de seni özledim" diyerek karşılık veriyor. İşte o romantik anlar:
Cesur ve Güzel 15. Bölüm 3. Fragman:
Cesur ve Güzel 15. Bölüm 2. Fragman
Cesur ve Güzel 15. Bölüm 1. Fragman
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