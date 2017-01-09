Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

Dizi - 09 Ocak 2017 22:22

Dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyen "Cesur ve Güzel"in Sühan ve Cesur aşklarını birbirine ilan ettiği sırada polis baskın yaparak Cesur'u göz altına almıştı. Bu final sahnesinin ardından dizinin sevenleri heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başlamıştı. Ve merakla beklenen "Cesur ve Güzel" 9. bölüm fragmanları yayınlandı.