Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "Cesur ve Güzel"in 9. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı.

Dizi - 09 Ocak 2017 22:22
Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
Dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyen "Cesur ve Güzel"in Sühan ve Cesur aşklarını birbirine ilan ettiği sırada polis baskın yaparak Cesur'u göz altına almıştı. Bu final sahnesinin ardından dizinin sevenleri heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başlamıştı. Ve merakla beklenen "Cesur ve Güzel" 9. bölüm fragmanları yayınlandı.

İŞTE YENİ FRAGMANLAR;

İşte "Cesur ve Güzel" 9. bölüm 1. fragmanı;


İşte "Cesur ve Güzel" 9. bölüm 2. fragmanı;


İşte "Cesur ve Güzel" 9. bölüm 3. fragmanı;


İşte "Cesur ve Güzel"in son bölüm final sahnesi;
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