Cesur ve Güzel 9. bölüm 4. fragmanı yayınlandı! Sühan ve Cesur kaza yapıyor

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "Cesur ve Güzel"in 9. bölüm 4. fragmanı da yayınlandı.

Dizi - 10 Ocak 2017 22:18
Cesur ve Güzel 9. bölüm 4. fragmanı yayınlandı! Sühan ve Cesur kaza yapıyor
Son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyen "Cesur ve Güzel"in Sühan ve Cesur aşklarını birbirine ilan ettiği sırada polis baskın yaparak Cesur'u göz altına almıştı. Bu final sahnesinin ardından dizinin sevenleri heyecanla yeni bölüm fragmanını beklemeye başlamıştı.

"Cesur ve Güzel" Perşembe 20.00’de 9. bölümüyle ekrana gelecek.

9. bölüm özeti:

Cesur’un duygularını Sühan’a açması onun kalbindeki buzların erimesine neden olur. Aynı anda Cesur’un tutuklanması, Tahsin Korludağ’ın da artık ona karşı savaş açtığı anlamına gelir. Sühan’ın şahit olduğu yüzleşme bu düşmanlığın boyutlarını acıyla anlamasına neden olacaktır. Cesur’un gerçek kimliğini öğrenmek Korhan’ın geçmişe gömdüğü anıların tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olur. Dengesi alt üst olan Korhan, Hülya için çok kolay bir hedef haline gelir.

İşte yeni bölümden kareler;
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Cesur,babasının öldüğü geceyle ilgili çok önemli bir ipucunu, hiç tahmin etmediği bir kişi sayesinde elde eder. Aklı şüphelerle doluyken kendisine kurulan tuzağı fark etmez. Cesur, Sühan’ı bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaştırmak ister. Sadece 24 saat her şeyi, kim olduklarını unutmak beraberlikleri için önemli bir adım olacaktır. Ancak Sühan, Cesur’a yakın olmakla, babasının Cesur’a kurduğu tuzağın içine de düşmüş olduğunun farkında değildir.

İŞTE YENİ FRAGMANLAR;

"Cesur ve Güzel" 9. bölüm 1. fragmanı;


"Cesur ve Güzel" 9. bölüm 2. fragmanı;


"Cesur ve Güzel" 9. bölüm 3. fragmanı;


"Cesur ve Güzel" 9. bölüm 4. fragmanı;
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