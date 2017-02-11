'Cesur ve Güzel' dizi setinde büyük kriz!

'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde Tuba Büyüküstün'ün karavanına kapanıp fotoğraf çekilmek için gelen hayranlarını geri çevirmesi yerel halkı ayağa kaldırdı. Cesur ve Güzel hayranlarından tepki...

Dizi - 11 Şubat 2017 10:29
'Cesur ve Güzel' dizi setinde büyük kriz!
Oyuncu Tuba Büyüküstün, 'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde hayranlarının fotoğraf isteğini geri çeviriyor. Saatlerce karavanından çıkmayan güzel oyuncunun bu tutumu sette krize yol açtı.

FANATİKLERİ ÇEKİM ALANINDA BEKLİYOR

Akşam'ın haberine göre 'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde Tuba Büyüküstün krizi yaşanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı dizisinin çekim mekânı olan Bayramoğlu, genç fanların akımına uğruyor. Fanatikler iki gözde oyuncuyla fotoğraf çekebilmek için saatlerce çekim alanında bekliyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İSTEKLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini kırmayıp tek tek fotoğraf çektirirken eşi Onur Saylak'la boşanma arifesinde olan Büyüküstün ise hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çeviriyor. Sette sahnesi bitince direk karavanına geçtiği söylenen oyuncunun, bir sonraki sahne çekimine kadar kendisine tahsis edilen karavandan çıkmadığı söyleniyor.

YEREL HALK AYAĞA KALKTI

Güzel oyuncunun bu tutumunun Bayramoğlu halkı tarafından tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

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Kaynak: aksam.com.tr
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