Cesur ve Güzel final mi yapıyor?

Dizi - 01 Mayıs 2017 20:30

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün üstlendiği ‘Cesur ve Güzel’in final yapacağı iddia ediliyordu. Sosyal medyada uzun süre konuşulan bu iddia hakkında açıklama geldi.Televizyon ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Cesur ve Güzel’de geçtiğimiz günlerde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin senaristi Ece Yörenç, diziden ayrıldı. Yörenç’in ayrılığı, dizinin takipçilerini endişelendirdi.Milliyet Gazetesi'nden Ali Eyüboğlu da "Cesur ve Güzel bitecek mi?" sorusunu Star TV yöneticilerine sordu. Star TV Marka Pazarlama Direktörü Arzu Haksun Güvenilir, “Cesur ve Güzel’i bitirmek gibi bir şey yok planımızda” açıklamasını yaptı.