'Cesur ve Güzel'de aşk başkadır!

Dizi - 16 Şubat 2017 13:45

Dizinin ekrana gelecek yeni bölümünde; Babası ve Cesur'un savaşının ortasında kalan Sühan bir kez daha Cesur'un haklı olduğuna şahit olacak. Evlendiği halde Cesur'a bir türlü güvenemeyen Sühan yeni bölümde aralarındaki tüm buzları eritecek. Cesur'un annesi Fügen'in, Sühan'a sürpriz doğum günü düzenleyeceği akşam iki aşığın unutulmaz akşamı olacak.KORLUDAĞ'A YENİ SAVCI!ESKİ DEFTERLER YENİDEN AÇILIYOR!Dizide bu hafta Korludağ'da göreve başlayacak olan yeni Savcı eski defterleri açarak soruşturma başlatacak. İlk olarak Tahsin'in planıyla başka hapishaneye nakil ettirilen Rıza'nın dosyasını ele alacak. Yeni Savcı'nın gelişiyle Tahsin iyice köşeye sıkışacak.Dizide Savcı rolünü ekranlara son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle gelen Serdar Özer canlandıracak.Ece Yörenç'in senaristliğini, Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği Cesur ve Güzel 16 Şubat Perşembe günü saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.