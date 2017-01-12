Cesur ve Güzel yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe saat 20.00’de Star TV’de!
'Cesur ve Güzel'de aşk itirafı!
Cesur ve Güzel dizisinin heyecan dolu yeni bölümüne, Cesur ve Sühan’ın aşk sahneleri damgasını vuracak! Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrolleri üstlendiği dizide; intikamına karşı aşkını tercih eden Cesur, Sühan’a aşkını bir kez daha itiraf edecek.Dizi - 12 Ocak 2017 10:30
Ay Yapım imzalı, senaristliğini Ece Yörenç’in, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği Cesur ve Güzel dizisinin 9. Bölümünde bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaşan Cesur ve Sühan arasındaki yakınlaşma ekrana romantik sahnelerle yansıyacak. Sühan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koyup yaralandıktan sonra Tahsin Korludağ’ın oyunuyla tutuklanan Cesur, artık kozlarını açık açık oynayacak. Babası ve tüm şüphelerine rağmen aşık olduğu adam arasında kalan Sühan ise, Tahsin Korludağ ve Cesur arasındaki yüzleşmenin şahidi olacak. Heyecanın durmayacağı yeni bölümde, sadece 24 saatliğine Korludağ’dan uzaklaşarak beraberlikleri için önemli bir adım atmaya çalışan Cesur ve Sühan arasındaki yakınlaşma bölüme damgasını vuracak.
Cesur ve Güzel yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe saat 20.00’de Star TV’de!
Cesur ve Güzel yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe saat 20.00’de Star TV’de!
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