Cesur ve Güzel'de beklenmedik yakınlaşma!

Dizi - 28 Nisan 2017 15:45

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün rol aldığı ‘Cesur ve Güzel’in dün akşam yayınlanan bölümünde Cesur ve Sühan, Salih’in ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak üzere harekete geçti. Ancak daha tehlikeli birine dönüşen Rıza’nın elindeki Tahsin Korludağ kozu, hiç beklenmedik bir anda Sühan’ın karşısına çıktı. Babasının, Korludağ Oteli’ni Rıza’ya hibe ettiğini öğrenmesiyle onunla yüzleşmeye giden Sühan, Cesur’la birlikte günlerdir peşinde oldukları gerçeğe ulaştı. Babasının, Salih’i öldürdüğü anki görüntülerini izleyen Sühan, Rıza’nın teklifiyle kendisini oldukça güç bir durumun içinde buldu. Öğrendiği gerçekleri Cesur’dan saklarsa bu görüntülerin asla kimsenin eline geçmeyeceğine dair söz veren Rıza, Sühan’ı hayatının en zorlu kararlarından biriyle baş başa bıraktı. Sühan’ın nasıl bir seçim yapacağı büyük bir merakla beklenecek.Cesur ve Tahsin Korludağ kozlarını paylaştı!Cesur’un suçsuz olduğu kanıtlansa da kaçtığı ve devlet görevlisini rehin aldığı için nezarethaneye atılan Cesur, hiç beklemediği bir anda Tahsin Korludağ ile yüzleşme şansı yakaladı. Salih’in öldürülmesinin tek görgü tanığının ifadesi sonucu gözaltına alınan Tahsin ile Cesur’un hesaplaşmasında Cesur’un tek isteği, Tahsin’e Rıza ile ilgili gerçekleri anlattırmak oldu. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda Tahsin’in aniden fenalaşması bu yüzleşmeyi yarıda bıraktı.Babasının ciddi bir hastalığa yakalandığını öğrenen Sühan, bu gerçeği gözyaşları içinde Cesur’la paylaştı. Babasına bu durumu anlatmamaya karar veren Sühan ile Cesur’un duygusal anları ekran başındakileri de derinden etkiledi. Cesur’la aralarındaki aşka sığınan ve ondan güç alan Sühan’ın, Cesur’u günaydın öpücüğüyle uyandırdığı an ise izleyicilerin beğenisini kazandı.‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümünde Sühan, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği Cesur’a söyleyecek mi, Rıza’nın yeni hamlesi ne olacak gibi sorular cevap bulacak.‘Cesur ve Güzel’in yeni bölümü 4 Mayıs Perşembe saat 20:00’da Star TV’de ekrana gelecek.