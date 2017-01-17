'Cesur ve Güzel'de heyecanlandıran yakınlaşma!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı Cesur ve Güzel bu akşam 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 17 Ocak 2017 15:45
'Cesur ve Güzel'de heyecanlandıran yakınlaşma!
Tahsin Korludağ’ın, Cesur’dan sonsuza kadar kurtulmak için yaptığı plan ters teper ve Cesur’la, Sühan’ı birbirlerine daha çok yaklaştırır. Sühan, babasının gerçek yüzünü görmenin şokuyla Cesur’a sığınır, Cesur onun güvenini sarsmamaya kararlıdır.

Yaşananlar Korludağ’da da ilişkilerin gerilmesine neden olur. Tahsin Korludağ yaptıklarının bedelini sağlığıyla öderken, Cahide beklediği etkiyi yaratamadığı için telaşlıdır. Başına gelenlerin sorumlusunu bulmaya kararlı olan Korhan, Hülya’nın peşine düşer ve Cahide’nin hiç beklemediği bir tepki verir.

Cesur, Sühan’ın yaralarını sarmaya çabalarken ikisi için de çözüm olacak bir plan hazırlığına girer fakat Tahsin Korludağ yine önüne engeller koymaya devam eder.

Her şey yoluna girdiğinde Sühan’ın kaçırılması Cesur’un tüm planlarını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Üzerine oynanan oyunu bozmaya çalışırken, sevdiği kadının hayatını kurtarmak için zamana karşı amansız bir yarış içine girer.

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