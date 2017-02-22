'Cesur ve Güzel'de intikam rüzgarı!

Dizi - 22 Şubat 2017 13:14

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Cesur ve Güzel dizisi bu hafta 15. bölümü ile ekranlara gelecek.Tahsin Korludağ’ın göz altına alınması bir kasırga etkisi yaratırken Cesur’la Sühan’ın arasındaki korları da tekrar alevlendirir.Demir parmaklıkların arkasına giren Tahsin büyük bir öfkeyle Cesur’la ödeşeceğini haykırırken bu ateşi canlı tutmaya kararlıdır.Özgür kalan Rıza sonunda kendisinden çalınan yılların hesabını sormak için beklediği şans eline geçer. Eski dostları sayesinde dışarıdaki hayata alışırken Cesur’a yaklaşmayı kafasına koyar.Çiftlikte yaşanan bir talihsizlik sonucu, olaylar Cahide’nin kontrolünden çıkar. Bu durum başta Hülya dahil herkesin panik olmasına neden olur. Cahide artık yolun sonuna geldiğinden neredeyse emindir.Cesur çok önemli bir kararın arifesinde, Sühan’dan büyük bir iyilik ister. Bu ona olan sonsuz güveninin de kanıtıdır.Sühan yeni bir kavşakla karşı karşıyadır ve seçeceği yol Cesur’un da geleceğini belirleyecektir.Cesur ve Güzel 15. Bölüm 3. Fragman:Cesur ve Güzel 15. Bölüm 2. FragmanCesur ve Güzel 15. Bölüm 1. Fragman